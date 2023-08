Manteca de puerco, ¿qué tan sano es su consumo?

Durante el periodo de la Conquista llegó al territorio mexicano el uso de la manteca de puerco, que antes de ese periodo, los cerdos, eran animales totalmente desconocidos, sin embargo fueron bien aceptados en la cocina tradicional.

Cabe señalar que antes de conocer la manteca la macera de cocinar era mediante el vapor o asando los alimentos al comal, ya con la introducción de este producto se comenzaron a freír y guisar las comidas, cambiando el sazón por completo.

A inicios del siglo XX ya era muy común el uso de la manteca de puerco o vegetal, convirtiéndose en productos de primera necesidad, pero a medida del paso del tiempo, entre los años 30´s y 50´s, tanto la manteca de puerco como la vegetal fueron desapareciendo de las cocinas mexicanas, esto derivado por la influencia del discurso médico, que recomendaban el uso del aceite como una manera más sana de preparar los alimentos.

Desde que apareció la manteca vegetal se trató de desprestigiar a la mantaca de puerco y cuando llegó el aceite las campañas publicitarias hicieron lo propio para rodear de prejuicios el uso de la manteca al considerarla antihigiénica y de clases bajas.

Sin embargo, en la actualidad existen defensores de la manteca de puerco, quienes la recomiendan al ser un producto natural que no ha pasado por ningún proceso industrializado como los aceites, grasas vegetales, mantquilla e incluso el aceite de coco.

“es un ingrediente no procesado, lo más natural posible, y no contiene grasas trans. Aunque debe consumirse con moderación, la manteca de cerdo tiene menos grasas saturadas que la mantequilla y el aceite de coco”, argumentó Eat this, not that.

Por su parte Healthline menciona que "la manteca de puerco es muy calórica y no contiene ni hidratos de carbono ni proteínas. También contiene muy pocas vitaminas y minerales, la manteca es 100 por ciento grasa en comparación con la margarina o mantequilla, que se compone de 80 por ciento grasa y el 20 restante es agua".

Se han dado a conocer investigaciones que demuestran que la manteca de puerco es de las grasas menos saludables a pesar de conseguirse de una manera artesanal.

“Los que menos recomendaríamos que se consumieran frecuentemente o abundantemente son las mantecas, por su origen y la relación que guardan con la salud”, expresó la jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, Mariana Isabel Valdés Moreno.

La especialista comentó que los aceites son ácidos grasos insaturados lo cual permite su estado líquido y le dan propiedades benéficas; en tanto, la margarina son aceites que se hidrogenan y los vuelve sólidos o menos líquidos, con lo que se vuelven menos benéficos para la salud.

Así que podemos concluir que el hecho de cocinar con manteca todos los días no es la mejor opción para el cuerpo, ya que las grasas saturadas que provienen de los animales como en la manteca o mantequilla aumentan los riesgos para la salud.