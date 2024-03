Madre buscadora de Sonora protesta afuera del Palacio Nacional para entregar una pala a AMLO

La líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, se manifestó esta mañana afuera de Palacio Nacional, con la intención de entregarle una pala al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que les ayude a buscar a los desaparecidos.

La activista explicó que ella y su familia han sufrido, además de las desapariciones, persecución y violencia.

"Con la intención de entregarle esta pala al presidente, como él le entregó el bastón de mando a Sheinbaum para que hiciera su trabajo, entonces yo le quiero entregar a él también esta pala con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del país, para que también haga su trabajo. Esta pala no debería estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad para encontrar a mis hijos", dijo Ceci Flores.

Vine a tocar las puertas de Palacio @lopezobrador_ para entregarle la pala con la que busco a mis hijos



Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado



Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos + pic.twitter.com/eXslsy3wCo — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 18, 2024

POLÉMICA

La líder del colectivo aclaró que ella tuvo que agarrar una pala por necesidad, y que en medio de la búsqueda de sus hijos Marco Antonio y Alejandro es víctima de persecución.

Ceci Flores comentó que ya es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y los familiares de las víctimas no arriesguen su vida "madres que están matando por estar buscando a sus desaparecidos, no me quiero convertir en una estadística".

"Le vengo a entregar al presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda y localización de los desaparecidos y no estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha, porque a él le corresponde.Se la quiero entregar personalmente, no se la voy a mandar con nadie, ni con intermediarios, quiero que me reciba y que él asuma su responsabilidad", agregó.

Ceci Flores aseguró que no la dejarán pasar por lo que permanecerá al exterior de Palacio Nacional durante el desarrollo de la conferencia mañanera de AMLO.