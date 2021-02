López Obrador rechaza que se regulen las redes sociales

"Son temas muy polémicos, yo soy partidario que esto no se regule lo que tenga que ver con los medios, como decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa", explicó en la conferencia matutina.

El Presidente ha cuestionado la forma de como Twitter y Facebook "censuraron" a Donald Trump el pasado 6 de enero.

Noticia Relacionada Pedía justicia para su madre muerta y él era el asesino

"La censura no debe de existir, prohibido prohibir, el día que censuraron a Trump, se puso verde la Estatua de la Libertad", aseveró AMLO

"Primero tiene que haber debate y que se acepten las iniciativas y claro que luego de aprobadas, en este caso en el Senado de la República, dijo López Obrador.

El presidente dejó en claro que él "no acepta la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos".

"No quiero que haya ninguna regulación, nada de censura. No me gustó nada lo que hicieron los dueños de las plataformas, cuando bloquearon al presidente Donald Trump", expresó.