López Obrador arremete contra SCJN por frenar distribución de libros de texto

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la suspensión de la entrega de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua y Coahuila.

"¿Está pensando que si los niños se quedan sin libros, sus padres no tiene para comprar libros?, ¿Está pensando que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros, o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, él no cree eso. Tiene un pensamiento conservador, retrógrada. Está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez", reprochó López Obrador.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario denunció que Aguilar Morales tardó solo cinco días hábiles en para otorgar la suspensión de los libros de texto al gobierno de Chihuahua, y en solo tres días se le otorgó al Coahuila.

Sin embargo, aseguró, lleva ocho meses sin resolver el caso de una empresa que adeuda 25 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y comentó que hay que buscar la forma de renovar al Poder Judicial.

Destacó que aunque podrían proponer un juicio político, a su gobierno le importa más "hacer conciencia".

"Es un Poder que está al servicio de una minoría, está al servicio de los potentados, está al servicio de los conservadores, al servicio de los corruptos, está tomado, está secuestrado..., con honrosas excepciones", refirió AMLO.

"Entonces, aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto, y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial. Nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial, cómo es que solo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia y se protege a la élite económica, a la élite política", abundó.