Llaman a rechazar nuevos libros de texto

La Delegación Navojoa del Frente Nacional por la Familia (FNF) hizo un llamado a regresar los libros de texto gratuitos y a tramitar amparos, ya que esos materiales son ilegales, tienen muchos errores, incentivan la lucha de clases y presentan contenidos no adecuados a la edad de los niños.

Alma Maytorena Fontes, coordinadora de la agrupación, informó que Poder Familia en Sonora y el FNF hacen ese exhorto porque son movimientos de la sociedad civil en defensa de la vida, familia y libertades fundamentales.

Entre esas libertades, indicó, está la que tienen los padres de familia de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, por lo que la lucha se va a fortalecer hasta que los libros sean reemplazados.

Explicó que dichos materiales se consideran ilegales, ya que no se cumplió con lo estipulado en las leyes con respecto al procedimiento en la elaboración.

Dijo que las asociaciones están exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Educación Pública que acaten la resolución del juicio de amparo de la demanda promovida por la Unión Nacional de Padres de Familia.

Asimismo, Maytorena Fontes exhortó a los padres a que presenten una carta en la escuela, donde se indique que no están de acuerdo con el material, además de que está la figura de los amparos individuales.

"Son muchos los errores, desde ortográficos, redacción e información gráfica; no existe secuencia didáctica, carece de método científico; también está lo referente a la ideología de género, la hipersexualización, la reducción de páginas en el área de Matemáticas, además de que incentivan la lucha de clases (opresor, oprimido), no hay plan integral, presentan material no adecuado a la edad del niño y normalizan conductas de riesgo", señaló.