Liberan a "El Tiburón", agresor de joven trabajador de Subway en SLP

De acuerdo con medios locales de San Luis Potosí, Fernando "N", alias "El Tiburón", quien el pasado mes de julio agredió físicamente a un menor de edad que era empleado de la cadena de comida rápida Subway, quedó en libertad la madrugada de este sábado, tras lograr una suspensión condicional del proceso.

Se mencionó por redes que "El Tiburón" abandonó el reclusorio de La Pila luego de permanecer en él por cuatro meses, en calidad de imputado, luego de que el pasado 11 de agosto fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa agravado.

#AlertaADN



Fernando "N", alias "El Tiburón", quien golpeó a un joven de una cadena de comida rápida en San Luis Potosí, quedó en libertad ?? El agresor llevaba 4 meses en el penal de La Pila y un juez otorgó una suspensión condicional del proceso ?? pic.twitter.com/762qyxebka — adn40 (@adn40) December 16, 2023

PANORAMA

La defensa del hombre, quien se supo da clases de defensa personal, interpuso un amparo contra la vinculación a proceso para solicitar al juez reclasificar el delito como lesiones graves. Tras obtener el amparo, Fernando "N" obtuvo la medida cautelar de suspensión condicional del proceso.

Con ella, el hombre obtuvo la libertad y podrá terminar su proceso penal cumpliendo con el pago de la reparación del daño y con medidas alternas, como permanecer en su lugar de residencia y no acercarse a la víctima.

ANTECEDENTES

Fernando "N" había sido vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa agravado, por la agresión contra un joven de 15 años, a quien golpeó brutalmente en un Subway el pasado 31 de julio, y podría haber enfrentado una pena de prisión de hasta 50 años.

El hombre fue detenido el cinco de agosto, por agentes de la Policía de Investigación. La detención fue confirmada por la misma Fiscalía de San Luis Potosí.

Tras su captura, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, celebró el hecho por medio de una publicación en sus redes sociales, en la que dijo que no cabía la impunidad en el estado.

"En San Luis Potosí no cabe la impunidad. Siempre habremos de cumplir con la sociedad. Se hará justicia para Santiago. Acaba de ser detenido Fernando Medina (el Tiburón). ¡En San Luis Potosí nadie por encima de la Ley!", posteó en aquella ocasión el gobernador.

REACCIONES

Días después de la captura del "El Tiburón", el fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras, dijo que hombre no tenía posibilidad de que le otorgaran el perdón ni acuerdo reparatorio a su favor.

El fiscal argumentó que no había posibilidad de que se buscara un acuerdo con los familiares, pues el tipo penal no lo permitía, "solamente que hubiera una reclasificación del delito, pero no es el caso", señaló.