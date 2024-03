"Las campañas de narcopresidente nos hace lo que el viento a Juárez": AMLO

En la mañanera de este miércoles 6 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las acusaciones de una presunta campaña de "narcopresidente" en su contra, rechazando enfáticamente tales afirmaciones.

"No les ha funcionado, y no les va a funcionar", declaró AMLO, refiriéndose a aquellos que propagan dichos rumores.

POLÉMICA

El mandatario federal expresó su incredulidad ante la magnitud que podría alcanzar una campaña de este tipo. "Te imaginas, me están metiendo en problemas pero nos vamos a quedar en la rayita", comentó debido a que es tema que está en veda electoral.

Además, subrayó la falta de sustento detrás de estas acusaciones, destacando que no se trata de una simple bravuconada.

"¿Te imaginas lo que es una campaña de narcopresidente? De millones de menciones... como de miles de millones", agregó AMLO.

Sin embargo, el presidente desestimó el impacto de estas acusaciones, argumentando que hasta el momento no han logrado afectar su gestión.

López Obrador aprovechó la oportunidad para resaltar el legado histórico de Benito Juárez, haciendo referencia a una famosa frase. "Nos hacen lo que el viento a Juárez". Esto ya que se refiere para aludir a la fortaleza y firmeza de alguien, superando ataques o críticas de terceros.

PANORAMA

El Mandatario señaló que hay que tenerle confianza a la gente, porque en México el pueblo es mucha pieza y es de los pueblos más politizados del mundo

"Lo importante son los hechos, no puedo dar a conocer cifras sobre violencia, índices de inseguridad, porque a lo mejor a mi si me cepillan, no como a (Jorge) Castañeda", dijo AMLO en referencia los comentarios del excanciller, quien consideró que es momento de ir por la guerra sucia contra la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

López Obrador indicó que se vive en estos momentos "todo un bombardeo de mentiras, de calumnias", que se debe enfrentar con una transformación como la que encabeza.