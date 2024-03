Hay candidatos que quieren sacar raja política con campañas de miedo: AMLO

En la mañanera de este martes cinco de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió que hay aspirantes que quieren sacar raja política con campañas de miedo, utilizando un problema que es real como el de la inseguridad, pero señaló que no les va a funcionar.

El mandatario federal fue consultado sobre la estrategia de una candidata presidencial que tiene como mensaje "Por un México Sin Miedo".

"Decirles que si tienen pensado manejar estas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, que lo que hay que hacer es, en campaña, visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social", puntualizó AMLO.

POLÉMICA

López Obrador mencionó que usar el medio como estrategia de campaña es un asunto de publicistas y por la temporada electoral.

"Como hay elecciones, hay pues participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego, existen de inseguridad, todo esto es parte de las circunstancia", refirió AMLO.

"Yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y, diría, feliz; así lo demuestra la encuesta del InegI. El pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales", aclaró el presidente.

GRANJA DE BOTS

AMLO mencionó que se descubrió que contrataron lo que llaman granjas de bots, sistemas automatizados para simular que son personas "que están reafirmando la idea de que somos narcotraficantes".

"La verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada, esa es mi opinión, no es por ahí", agregó López Obrador.

CLARIDAD

El mandatario federal señaló que en realidad es un mensaje que etiquetan en las redes de millones de personas que supuestamente repiten AMLOPresidenteNarco.

"Estamos hablando de 140 millones de veces, o 140 millones de personas que supuestamente aseguraron en las redes sociales este mensaje, cuando todo es artificial", concluyó López Obrador.