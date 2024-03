AMLO pide a los periodistas autolimitarse en las mañaneras por veda electoral

En la mañanera de este viernes primero de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los periodistas ayuda y autolimitación para no violar la ley electoral durante las campañas presidenciales que inician este viernes.

El mandatario federal dijo que así no se dará ningún motivo de confrontación y no sé violarán las leyes.

"Vamos a informar y llevar a cabo este diálogo circular, entre todas y todos ayudamos, les pido cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo, dijo AMLO.

PANORAMA

Cabe recordar que desde el día de ayer el presidente dijo que va a consultar al Instituto Nacional Electoral (INE) para saber cuáles temas puede abordar desde sus mañaneras.

"Voy a preguntar, si puedo decir, porque yo hablo así, o sea si no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan, mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de ´la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador, del instituto a favor de la corrupción, de Claudio X. González, si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros", aclaró ayer AMLO desde Quintana Roo.

CLARIDAD

De acuerdo al INE, la veda electoral es el conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad.

La veda en México abarca desde el primero de marzo hasta las elecciones del dos de junio. Se marca que durante ese periodo están prohibidos los actos de campaña y proselitismo electoral, todo tipo de propaganda electoral, la propaganda gubernamental (excepto campañas de servicios educativos, de salud y protección civil), y la difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.