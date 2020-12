Las autoridades son responsables de la seguridad y no los ciudadanos: AMLO

Mismas declaraciones que fueron rechazadas por el titular del Ejecutivo , asegurando que los responsables de la seguridad son las autoridades y no se debe culpar a las ciudadanos .

"£Creo que esas opiniones son incorrectas, echarle a la culpa a la gente, no, a nadie. O sea, las autoridades somos responsables, puede que no seamos los culpables, pero sí responsables. No hay que culpar a los ciudadanos", expresó el mandatario.

Cabe recordar que el reportero del diario digital "El Salamantino", fue objeto de una agresión con arma de fuego mientras cubría una nota sobre fosas clandestinas en la colonia Villa Salamanca 400, Vázquez Rangel quedó lesionado en el lugar de los hechos y fue trasladado a un nosocomio donde perdió la vida al no superar las lesiones.

Asimismo el presidente lamentó los asesinatos contra periodistas y autoridades, refiriéndose a la ejecución de la presidenta municipal de Jamapa, Veracruz ocurrida esta maóana.

"£Es muy lamentable los asesinatos de periodistas y de luchadores sociales, de autoridades. Ahora en Veracruz asesinaron a la presidenta municipal de Jamapa, y se está haciendo la investigación, hemos estado pendiente de esto", agregó.