"La recibiré en su momento": AMLO responde a Ceci Flores

En la mañanera de este jueves 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que va a recibir en su momento a Ceci Flores, la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

"Con muchísimo respeto, le hago saber que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo, hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos trabajando en eso, ya hemos encontrado a miles", especificó AMLO.

CLARIDAD

El mandatario federal comentó que se acaba de informar el lunes que ya se han encontrado alrededor de 20 mil personas desaparecidas, pero como hay temporada política electoral no quieren ni tocar el tema ni que los usen.

"Ya ven como son los conservadores, se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, ambientalistas, todo de acuerdo a lo que les conviene", dijo el presidente.

"No sé si fue Ceci Flores la que estuvo en España con el Rey, porque hubo una señora buscadora que fue premiada, porque van a acusarme hasta allá. Con el ´único que no me van acusar es con el papa Francisco, o a la mejor me van a acusar pero no les hace caso", agregó AMLO.

"Ya faltan dos meses para que se acabe la veda electoral, que me espere, porque si ahorita checan los portales de las noticias la mayoría son en mi contra, buscan cualquier motivo para atacarme", aclaró López Obrador.

PANORAMA

Cabe mencionar que por dos ocasiones seguidas la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora se presentó en el Palacio Nacional con el objetivo de entregar una pala a López Obrador.

¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_?



Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido.



Le urge saber lo que pasa aquí afuera. pic.twitter.com/yRCWqJo3sq — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 19, 2024

"Le vengo a entregar al presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda y localización de los desaparecidos y no estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha, porque a él le corresponde. Se la quiero entregar personalmente, no se la voy a mandar con nadie, ni con intermediarios, quiero que me reciba y que él asuma su responsabilidad", agregó Ceci Flores mientras esperaba el día lunes afuera del Palacio Nacional.