Ceci Flores: "AMLO necesita saber la verdad"; pide diálogo sin intermediarios

Pese a esperar ser recibida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por segundo día consecutivo, la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora Ceci Flores se quedó esperando afuera de Palacio Nacional.

La madre de Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos en2015 y 2019 en Sinaloa y Sonora, respectivamente, narró para Diario del Yaqui que el presidente de México necesita saber de primera mano la situación que enfrentan quienes se dedican a la búsqueda de desaparecidos.

"Quiero que nos escuche, es lo único que quiero, sin intermediarios, porque él dirá que nos ayudan mucho en Sonora, pero tengo un desaparecido en Sinaloa .... Él puede arreglar eso con el gobierno de allá", indicó.

Tras los anuncios de recursos invertidos en la Comisión Nacional de Búsqueda, Ceci Flores rechazó que ni equipo ni apoyo llegan a los colectivos, que son los que realizan los rastreos.

La madre buscadora descartó que las integrantes del colectivo busquen dinero, sino que sea la autoridad la que realice la labor de rastreo al contar con las herramientas y la tecnología para hacerlo

"La intención no es tanto (darle) la pala, sino la responsabilidad que él tiene ... No queremos dinero, sino que ellos hagan su trabajo, no queremos el dinero porque el dinero no nos traerá a nuestros hijos", sostuvo

"Porque nosotros tenemos mucha información y no lo podemos hacer (encontrar a desaparecidos) porque no tenemos tecnología ni recursos (maquinaria) para hacerlo... Aquí en Sonora, (nos dicen) que no hay maquinas".

SIN APOYO PARA MAQUINARIA

Durante la última visita de la comisionada nacional, refirió, frente a integrantes de colectivos de Sonora dijo que existía un presupuesto para máquinas y que una empresa podría rentarlas cuando se ocupara, lo que no ha pasado pues siempre reciben negativas.

"Es importante que el presidente sepa de nuestra boca, porque si le pregunta a la Comisionada Nacional dirá que todo está bien", indicó.

En cuanto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la líder del colectivo expresó que han recibido herramienta, apoyo y seguridad para realizar los rastreos, aunque a últimas fechas, los elementos de la Guardia Nacional que las acompañan las han dejado en los lugares de rastreo solas y sin protección, como el caso ocurrido en el municipio de Pesqueira, recientemente.

SIN TINTES ELECTORALES

Ceci Flores descartó que su mensaje tenga tintes electorales, y que la idea de acudir con un uniforme de beisbolista, nació al ver un video donde AMLO recibió a unos deportistas de esa rama en Palacio Nacional.

Adelantó que acudió ayer (lunes) y hoy dado que se informó que se hablaría acerca del tema de desaparecidos, con lo que pensó oportuno estar ahí para conocer lo que se hará, por lo que seguirá intentando hablar con el mandatario nacional.

Ceci Flores consideró que el presidente de México pudiera tenerle "tirria" desde que Xóchitl Gálvez la empezó a buscar y subir fotos de ella en sus redes, aunque reconoció que existen otros colectivos de búsqueda donde AMLO tampoco se ha reunido con ellas.

"¿Tenemos que ser de Chile o Argentina para que el presidente se tome la molestia y pregunte nuestra posición?", cuestionó.

"Piensa que todo está perfecto y (que lo que hacemos) es por tener fama o por politiquería pero no es eso, hay muchos desperfectos que tiene que conocer y qué remediar, porque le quedan seis meses y él puede hacer mucho en ese tiempo", consideró.

"Él tiene el poder de arreglar todo, su palabra es la que manda, una palabra de él y cambia todo", resaltó.