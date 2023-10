La guerra sucia en los procesos electorales ya no funciona: AMLO

En la mañanera de este martes 10 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que hacer la guerra sucia en la política está muy mal; esto luego de que los medios de comunicación le expresaran que están difamando al candidato Ernesto Prieto.

"La política es un imperativo ético, no es levantar falsos, no tiene que ver con mentir, con robar, con traicionar, en el caso de Ernesto Prieto es un buen ciudadano como servidor público, lo mismo que Ricardo sheffield, que también está participando en Guanajuato, todos son de primera, y no debe de haber guerra sucia", aclaró AMLO.

CLARIDAD

López Obrador argumentó que los publicistas se quedaron en el almanaque. "Antes se sentían muy importantes, nos decían que si les dábamos tanto porcentaje ellos nos hacían presidentes de la república", dijo AMLO.

El mandatario federal refirió que antes así funcionaba la guerra sucia, porque no había un control casi absoluto de los medio; pero ahora cada ciudadanos que tiene un teléfono es un medio de comunicación.

"Hoy en día ya la verdad luego se sabe, sin obstáculos y llega hasta el más apartado rincón del país. La guerra sucia en campañas electores ya no funciona y muchas veces tiene efecto de boomerang, es decir que el que lleva a cabo esa campaña sucia se le revierte, no hay que actuar de esa forma", puntualizó AMLO.

SUPERACIÓN

El presidente cuestionó que con una técnica de dudosa efectividad, ramplona, o con guerra sucia, o repitiendo mentiras, con eso piensan que van a posicionar a una persona, y la van a convertir en autoridad, es falso.

Por lo cual concluyo en que el licenciado Ernesto Prieto está haciendo las cosas bien y que no tiene que hacer caso de las difamaciones que se están haciendo en su contra; pues a él le tocó pasar por lo mismo en el 2006 y 2012 y hoy es presidente de México.