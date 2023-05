La condenan a 6 años de cárcel por asesinar a su agresor en el Edomex

Una joven mujer fue sentenciada a pasar seis años y dos meses en la cárcel, pues en la lucha por no ser atacada sexualmente, asesinó a su agresor, un violador, ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 21 de mayo de 2021.

La condena la dictó un juez del Poder Judicial del Edomex, quien determinó que Roxana Ruiz era culpable de homicidio simple con exceso de defensa.

La hoy sentenciada señaló que "me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta".

Por su parte, Ángel Carrera, abogado de Roxana, dijo que la condena no sustentada, por lo que su defendida no pisará la cárcel, puesto que ella es la víctima. "Esto es un acto de justicia para todas las mujeres".

"Vamos a seguir luchando para seguir con mi hijo; tratar de vivir", señaló la sentenciada.

La joven no estuvo sola, pues cuenta con el respaldo del Comité en Defensa de la Libertad de Roxana, por Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, por Araceli Osorio, activista madre de Lesvy, una víctima de feminicidio, y otras mujeres, que entre gritos de apoyo "¡Roxana, hermana, escucha aquí está tu manada!", "Roxana, hermana, eres valiente, no una delincuente!", la esperaban afuera de los juzgados.

Previo a la sentencia, a Roxana le habían retirado las medidas cautelares por la muerte de su agresor sexual, por lo que volvería a la cárcel.

Revocan medidas cautelares a Roxana, joven que mató a su violador en Neza; regresaría a prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en febrero a fin de que llevara su proceso en libertad.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de Texcoco, Vicente Guadarrama, Alhelí Segura y Norma Angélica Delgado, impusieron prisión preventiva.