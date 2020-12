Juez deniega a la FGR solicitud de aprehensión contra Luis Videgaray

"£Un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud", explicó en conferencia.

Noticia Relacionada Detienen a 3 por privar de la libertad a un hombre

Luis Videgaray fue acusado por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, durante su proceso por el caso Odebretch.

En esa ocasión, Lozoya expuso que el también extitular de Relaciones Exteriores le ordenó la repartición de más de 100 millones de pesos en sobornos de esa empresa a la campaóa presidencial de 2012.

El no admitirla, explicó el jefe del Ejecutivo Nacional, sólo corresponde al juez, debido a que considera que la petición de la FGR no cuenta con buen sustento o no está bien fundamentada.

El presidente de la repóblica dijo que desconoce cómo es que se está haciendo la solicitud para que se emita la orden de aprehensión.