Joven que atropelló a dos amigas amenaza con suicidarse

Este día se difundió un audio en el que Diego le deja entrever a un amigo que podría quitarse la vida, ya que no se ve encarcelado y enfrentando a la sociedad.

"Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v...ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor, porque a ti no te perjudica en nada, pero yo sí siento que te va a pegar si sabes que me "corbateé" o algo, se escucha en la grabación.

Asimismo, le refiere que no es por pu..., pero que no se ve sin sueños ni nada, odiado por la sociedad.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS EXIGEN QUE ENTREGUEN AL AGRESOR

Los familiares de las jóvenes atropelladas por Diego H., confirmaron que las lesiones que presentan son sumamente graves y ponen en peligro sus vidas.

Los padres de Fernanda Olivares "Polly", pidieron a la ciudadanía que si saben dónde se encuentra el agresor lo denuncien y pidieron al padre de Diego que lo entregue a las autoridades para que pague por su crimen y cumpla con su deber cívico para que se haga justicia.

Diego Helguera #PotencialFeminicida arrastró 4 cuadras a su novia y atropello a su amiga en la #cdmx.

Ambas mujeres permanecen en cuidados intensivos sumamente graves, con múltiples fracturas debido al atropellamiento.

El padre de Polly, quien fue arrastrada por cuatro cuadras entre las llantas del carro del agresor, declaró que su hija presenta quemaduras de tercer grado en los pechos y estómago, perdió una oreja, tiene los brazos rotos y fractura de cráneo, por lo que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Xoco.

Asimismo, Fernanda Cuadra se encuentra internada en Hospital General de Balbuena, y podría perder un ojo, así como la audición, además de presentar fracturas en varias partes de su cuerpo.