Joven polaca asegura ser Madeleine McCann, desaparecida en 2007

Julia Wendel, una joven originaria de Polonia, pidió ayuda a través de redes sociales para demostrar que es Madeleine McCann, una niña británica desaparecida en Algarve, Portugal, el 3 de mayo de 2007.

En su cuenta de Instagram, donde aparece como "iammadeleinemccan", Wendel comparte fotos y videos en los que hace comparación con sus rasgos físicos y los de la pequeña desaparecida, así como las características faciales de los papás de Madeleine.

Una de las características que comparte con la niña, es una marca en el ojo, que es igual, pero en ella se ve un poco desvanecida; además de lunares y marcas muy similares a las de Madeleine.

La joven polaca describió que desde hace tiempo tiene dudas sobre su identidad y sus sospechas son, además, porque sus padres, quienes no le han dado información sobre cómo fueron sus primeros años de edad, se niegan a realizarse el examen de ADN.

Además, destacó que ella sufrió abuso sexual cuando era niña, y dijo reconocer a uno de los pedófilos, un hombre alemán, en una foto publicada en findmadeleine.com; asimismo, destacó que puede probar que no está loca con psicólogos y médicos.

En sus recuerdos más vívidos de su infancia, Julia destaca que tiene uno muy fuerte, vacacionando en un lugar caluroso, donde había playa y edificios de colores claros, con departamentos.

Ante la negativa Scotland Yard de que ella es la pequeña Madeleine, Julia Wendel destacó que contará su historia a través de Instagram, ya que ahora también duda tener 21 años.

En cuanto a su familia, destacó que se encuentran bastante molestos con ella por sus declaraciones. "Mi abuela me dijo que soy una mala persona y ya no quiere verme. Le pedí una prueba de ADN con ella y mis padres y se negó", dijo Wendel.

También afirmó que la relación con sus padres está muy mal, pues ellos piensan que "no es normal" y le reprochan que les está dando falsas esperanzas a los McCann. "Piensan que soy una persona horrible y no me quieren ver más. Mi madre me dijo que estoy enferma y que nadie me contestará si llamo por la vergüenza que los he hecho pasar".

Destacó que también la relación con su novio se ha afectado y está al límite de romperse debido a esta situación.