José Ramón Fernández se lanza contra Ana Gabriela Guevara por el tema de las nadadoras mexicanas

Tras las declaraciones de Ana Gabriela Guevara en las que descalificó a las nadadoras mexicanas que acudieron a competir a Egipto llamándolas "mentirosas y deudoras", José Ramón Fernández se lanzó contra la atleta sonorense.

Tras las declaraciones de Ana Gabriela Guevara en las que descalificó a las nadadoras mexicanas que acudieron a competir a Egipto llamándolas "mentirosas y deudoras", José Ramón Fernández se lanzó contra la atleta sonorense.

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo de la cadena de televisión ESPN mostró su descontento con "el trato" que reciben las nadadoras mexicanas de parte de la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

"No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, por qué has cambiado tanto? Tú fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado", apuntó en su cuenta.

LO QUE DIJO ANA GUEVARA

La velocista sonorense se refirió al tema de las nadadoras durante la emisión del programa Así el Beso de W Radio, donde dijo que las competidoras eran deudoras por no haber comprobado gastos por más de 2 millones 748 mil pesos del período 2016 - 2018, razón por la cual en el 2022 no compitieron.





"Por mí, que vendan calzones, Avon, Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado", dijo la funcionaria.









Cabe recordar que el equipo de nado sincronizado logró para México cuatro medallas, tres de oro y una de bronce en la competencia realizada en Egipto, a la cual han declarado que acudieron gracias al apoyo de empresarios mexicanos entre ellos, Carlos Slim.