Intentan asesinar a Ciro Gómez Leyva

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL", reza el mensaje publicado en Twitter.

Ante estos hechos Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, aseguró que vanb a trabajar para detener a los responsables y aprovechó para brindarle el respaldo de la dependencia que representa.

El atentado obviamente provocó múltiples reacciones en las redes sociales de varias personalidades de diferentes ámbitos, quienes se volcaron en la solidaridad con Gómez Leyva por los momentos tan desagradables y de pánico que vivió.

Este día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablo sobre lo ocurrido al comunicador de Radio Fórmula, y al igual que muchos otros brindó su apoyo, asimismo mencionó que "un daño contra una personalidad como él genera mucha inestabilidad política", aseneró el mandatario.

Durante la mañana de este viernes, el informador manifestó en su programa de noticias que desconoce las causas que originaron el atentado sufrido ya que no ha recibido amenazas de ningún tipo y declaró que le causa mucha tristeza lo ocurrido ya que es una persona que valora y disfruta vivir en la CDMX, donde tiene toda su vida.