Infonavit 2024: Cuida tu dinero evitando realizar este trámite

En la búsqueda por acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los empleados formales deben estar alerta ante prácticas ilegales que podrían poner en riesgo su patrimonio.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Infonavit ha lanzado una advertencia crucial para prevenir a los trabajadores sobre el peligro de aceptar traspasos de créditos, una práctica que no solo es ilegal bajo los estatutos del instituto, sino que también puede resultar en fraudes financieros significativos.

El instituto destaca que la persona que contrata el crédito es la única responsable de pagarlo en su totalidad, y al aceptar un traspaso, los empleados podrían encontrarse en una situación donde su dinero se ve comprometido al "comprar" una casa de manera fraudulenta.

El Infonavit enfatiza que adquirir un crédito con ellos automáticamente convierte al beneficiario en responsable de su pago, independientemente de su uso posterior, por lo que la práctica del "traspaso" podría exponer a los trabajadores a estafas, llevándolos a perder su dinero sin obtener la propiedad que creían adquirir.

La razón fundamental detrás de esta advertencia radica en que el Infonavit no contempla en su normativa la figura del traspaso, desde la concepción del crédito hasta la firma de la escritura de la vivienda, existe una cláusula que prohíbe expresamente la transferencia de la obligación adquirida ante el instituto, en otras palabras, la obligación de pago no puede ser transferida a otra persona, y la figura del "traspaso" no tiene cabida en la legislación del Infonavit.

Los riesgos asociados con traspasar un crédito Infonavit son considerables y deben ser cuidadosamente evaluados por los empleados antes de considerar esta opción:

Falta de Documentación Legal: Al pagar el crédito a nombre de otra persona, carecerías de documentos que respalden tu propiedad sobre la casa.

Dificultades Legales para Reclamar la Propiedad: Reclamar los derechos sobre la vivienda requeriría iniciar un juicio que podría prolongarse durante meses o incluso años.

Problemas con la Liberación de la Hipoteca: La carta de liberación de la hipoteca, emitida al concluir el pago del crédito, estaría a favor del acreditado original, no del nuevo propietario.

Continuidad de la Escritura a Nombre del Acreditado Original: La escritura de la vivienda seguiría registrada a nombre del acreditado original, no del nuevo propietario.

Posibilidad de Fraude Múltiple: La persona que tramitó el crédito Infonavit podría "traspasar" el mismo financiamiento a varias personas de manera fraudulenta, dejando a los compradores sin ningún derecho sobre la propiedad.

Por último, el Infonavit advierte a los trabajadores sobre los riesgos financieros y legales asociados con el traspaso de créditos, enfatizando la importancia de cumplir con los procedimientos legales establecidos para salvaguardar su patrimonio y evitar ser víctima de fraudes.