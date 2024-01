INE: Últimos días para renovar tu credencial de elector

Después del acta de nacimiento, uno de los documentos más importantes para los mexicanos mayores de edad es la credencial para votar con fotografía, pues sirve como identificación oficial para diversos trámites, privados y públicos.

El encargado de expedirla es el mismo organismo responsable de organizar las elecciones en México, el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, este documento tiene prescripción, por lo que debe ser renovada cada 10 años o cuando sea extraviada o robada.

Para expedirla y poder votar en los comicios, es importante estar inscrito en el Padrón Electoral, pues de no estarlo se podría correr el riesgo de no participar en los comicios, además de que por motivos muy específicos tampoco el ciudadano podría sufragar.

PLAZO PARA RENOVAR LA CREDENCIAL INE

Así las cosas, de acuerdo con el INE, en caso de que tu credencial haya vencido, es importante que la solicites nuevamente, a fin de que te sirva de identificación oficial, requerida para trámites, como para poder votar este 2 de junio.

Y es que, de acuerdo con el Instituto, hay fecha límite para ello, y es el lunes 22 de enero (algunos módulos atenderán fin de semana), a fin de que te programes, hagas una cita, lleves lo que te piden, te tomas la foto y sólo debes esperar que te llegue.

REQUISITOS PARA RENOVAR TU CREDENCIAL INE

De acuerdo con la página oficial del INE (https://www.ine.mx/), para solicitar de nuevo tu plástico debes cumplir los siguientes indispensables estos tres documentos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses.

PASO A PASO CÓMO TRAMITAR TU CREDENCIAL DE ELECTOR

Haz una cita: Ubica un módulo (https://ubicatumodulo.ine.mx/), puede ser el más cercano a tu domicilio o trabajo, y haz una cita (https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac).

Alista tus documentos: antes de visitar el módulo, revisa los documentos que debes llevar y qué aspectos considerar. Te pueden servir:

Documento de nacionalidad: Acta de Nacimiento o carta de naturalización.

Acta de Nacimiento o carta de naturalización. Identificación con fotografía: puede ser pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del servicio militar nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales de derechohabientes o credenciales de identificación laboral.

puede ser pasaporte, cédula profesional, Comprobante de domicilio: recibos de pago de impuestos y/o servicios, estados de cuenta, contrato de arrendamiento reciente o copia certificada de escrituras.

Acude a tu módulo: de acuerdo con tu cita, te atenderemos de acuerdo con los protocolos de atención ciudadana.

Recoge tu credencial: Acude al mismo Módulo donde la solicitaste. No olvides el comprobante que te dieron al hacer el trámite. Verifica su estatus antes de ir por ella.

Y no olvides que el lunes 22 de enero vence el plazo para renovar la credencial para votar con fotografía; si no lo haces, ya no podrás tramitarla, sino pasadas las elecciones.