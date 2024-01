Habrá ciudadanos que no podrán votar en Cajeme aún estando en el padrón electoral: Vocal del INE

Con miras a las elecciones constitucionales del próximo 2 de junio, se contempla la posibilidad de que algunos ciudadanos no podrán emitir su voto, aun estando registrados en el padrón electoral y contando con su credencial para votar, lo cual puede ser por uno de varios supuestos, indicó la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 06 del INE, Noely Zamudio Olivares.

Uno de ellos, muy común, explicó, es que el ciudadano haya extraviado su credencial y acudido al módulo de atención ciudadana a solicitar su reposición, pero en el transcurso del plazo para recoger la nueva, haya encontrada la que estaba perdida y por este motivo no acuda a recoger la otra.

"Cuando esto sucede, la credencial anterior se cancela, por lo que ya no aparece en el padrón, y aunque al parecer todo está bien con ella incluso la vigencia, esta persona no estará en la lista nominal de electores, dado, que, al no recoger el plástico vigente, los dos quedan anulados, comentó Zamudio Olivares.

Las personas que estuvieron sometidas a un proceso penal y que tuvieron sentencia, igualmente, al perder sus derechos político -electorales perdieron también la posibilidad de votar en la próxima elección, por lo que al concluir su condena deben acudir al módulo del Registro Federal de Electores (RFE) para asegurarse que ya les hayan sido restituidos sus derechos y solicitar su nueva credencial.

Zamudio Olivares mencionó que quienes tampoco podrán votar son aquellos ciudadanos cuya credencial perdió vigencia y estas son las que traen una inscripción que dice 2023 o algún año anterior.

"Es por eso que, en la actual campaña anual intensa, que concluye el próximo 22 de enero, se está exhortando a todos los ciudadanos a revisar su credencial para votar, determinando si esta ya se encuentra vencida y de ser así, acudir cuanto antes a renovarla", dijo.

Como ya no hay citas en el sistema para realizar la reposición, los interesados deben acudir de manera directa al módulo fijo, que en el caso de Cajeme se encuentra situado en calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero, o al módulo itinerante que se instala en las comisarías y delegaciones.