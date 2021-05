Hugo López-Gatell se vacuna contra Covid-19

Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra #COVID19. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden. pic.twitter.com/o0JyL1fdJg — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 13, 2021

Noticia Relacionada La secuestraron y mataron antes del rescate

PUBLICIDAD

El funcionario de 52 años agradeció al personal de salud que lo atendieron en el proceso de vacunación. "La enfermera tiene manos de seda, no sentí nada, la vacuna no duele, no molesta, no se siente nada", recalcó. Asimismo, invitó a la población a aplicarse el fármaco a fin de combatir la pandemia.

Luego de ser inmunizado, López Gatell indicó que aunque no sentía ninguna molestia, existía la probabilidad de presentar un poco de fiebre debido a que en febrero contrajo covid, pero es una reacción normal de la vacuna en quienes contrajeron la enfermedad, pues es parte de la respuesta inmune.

Expresó una enorme satisfacción por el éxito del Operativo Correcaminos implementado en la capital del país.

OJO I @HLGatell llegó a la escuela primaria Benito Juárez para vacunarse contra COVID-19. El funcionario acudió al macrocentro ubicado en la colonia Roma para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech ??



??: Gerardo Suárez pic.twitter.com/ciataXFRwg — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 13, 2021

Recalcó que se inmunizó en el lugar y fecha que le corresponde y resaltó la buena organización y el buen trabajo que realiza el personal de salud.

El funcionario enfatizó la importancia de aplicarse el reactivo, entre más rápido mejor, resaltó, pues a la fecha se han inmunizado al menos con una dosis a más de 14 millones de personas, y más de 9 millones cuentan con el esquema completo.