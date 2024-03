Hija de presunta secuestradora de Camila en Taxco exige justicia por sus familiares asesinados

El impactante caso del secuestro y asesinato de Camila, una niña de tan solo 8 años, ha sacudido a toda la nación desde el descubrimiento de su cuerpo sin vida el pasado jueves.

Tras el linchamiento de la presunta secuestradora y asesina de la niña, una de sus hijas, identificada como Ivanna, rompió el silencio y condenó vehementemente el acto perpetrado por los pobladores en contra de su madre y sus hermanos.

En un comunicado emitido a través de la plataforma Threads, Ivanna expresó su repudio por la violencia desatada, describiendo el hecho como un feminicidio y exigiendo que se haga justicia por la tragedia que ha devastado a su familia.

"No fue una, fueron dos, la tonta gente sin estar informada actuó violentamente, fue un feminicidio y exijo que se haga justicia, yo viví en carne propia, ver como me arrebataban a los que más quería", escribió.

Además, la joven exigió que se le pidiera disculpas, así como una compensación por los daños causados: "En verdad espero disculpas y que se me sean recompensados los daños mínimos. Aunque eso no recompense mi pérdida, no les deseo el mal, les deseo la paz y que no les llegue el remordimiento", agregó.

Ivanna concluyó su comunicado asegurando que la verdad saldría a la luz y exhortando a los responsables del linchamiento a reflexionar sobre sus acciones y ofrecer disculpas por las consecuencias devastadoras que han dejado tras de sí.

Te puede intersar: Perro intentó proteger a Ana Rosa, presunta asesina de la niña en Taxco

El caso de Camila conmocionó aún más a la opinión pública luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa a la menor entrando a la casa de una amiga, pero nunca salió de allí. Posteriormente, se identificó a Ana Rosa, presunta asesina vinculada al caso, y a un hombre llevando un cesto de ropa y una bolsa negra, respectivamente, antes de alejarse del lugar en un taxi.

Ante la aparente inactividad de las autoridades en este caso, un grupo de pobladores se dirigió al domicilio de los implicados y los sacaron a golpes y patadas. Tras el incidente, Ana Rosa y uno de sus hijos perdieron la vida debido a las lesiones sufridas, como se pudo ver en videos que circulan en redes sociales.

Este trágico episodio ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema de justicia y la peligrosa tendencia a la justicia por mano propia, mientras la comunidad sigue clamando por respuestas y soluciones a esta escalofriante historia.