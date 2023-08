Hermana de Alma pide justicia; "ser mujer te convierte en un blanco"

Aún con el dolor de la pérdida de su hermana en un acto violento, la hermana de Alma Lourdes, la joven asesinada en una carnicería este sábado, alzó su voz a través de su página de Facebook para criticar el manejo dado por algunos portales de noticias al feminicidio de su familiar.

"Mi hermana ALMA LOURDES tiene un nombre, no es "la mujer", "la difunta", "el cadáver" ni "el cuerpo", ella es una mujer fuerte, tan fuerte que siempre cuidó de nosotras hasta el último momento", escribió.Isabel.

La joven, aclaró que no fue un crimen pasional lo acontecido a la exgerenta del negocio de venta de carne, sino un feminicidio por parte de un hombre que acosó a su otra hermana y a quien Alma, en su defensa, le marcó el alto.

"No fue un crimen "pasional", ni nada por el estilo. Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un "no", le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo)".

"Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario", señala en la publicación.

La hermana de la joven asesinada, pidió no desestimar las luchas encabezadas por mujeres para visibilizar la violencia que sufren en México.





"Señores, por favor, no sigan pensando que las luchas actuales para visibilizar la violencia hacia la mujer no sirven de nada, son luchas justas y necesarias, visibilicemos que ser mujer lastimosamente en México es lo peor, te convierte en un "blanco" para los otros, te matan por ser mujer y no acceder a los intereses de otros", denunció.

Tras criticar la falta de medidas de seguridad en el trabajo, Isabel también se volcó acerca del actuar de los uniformados que acudieron a atender el caso denunciado previamente y quienes pese a haber imágenes que demostraban los hehcos, no hicieron nada.

"¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No basto con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah, perdonen, en sus palabras, "como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada", ah sí, disculpen, al parecer los vídeos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida", cuestionó.

Por respeto a su familia y a la hija de Alma, pidió no creer todo lo que se dice en redes sociales de ella, petición que también hizo extensiva a otros casos de mujeres que han sido violentadas.

"Y no solo con su caso, sino con muchos otros que vemos a diario, antes de compartir, comentar u opinar; nunca sabes qué hay detrás de cada historia".

Destacó que su hermana trabajaba mucho para salir adelante, sin molestar a nadie y que su recuerdo seguirá vivo mientras se alce la voz en exigencia de justicia.

Al final de la publicación, Isabel compartió una fotografía de Alma, "y así quiero que la recuerden, por si por ahí andan "rondando" las fotos que tomaron policías y demás de ella en la escena del crimen. Conózcanla como persona y no solo como "la víctima", finaliza la publicación.