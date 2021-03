"Hasta en pu%@$ me puedo gastar el dinero público", dice diputado del PAN

El diputado panista se oye molesto y se refiere al titular de la Auditoría Superior como su empleado, a quien acusa de fiscalizar los recursos públicos de los diputados. "Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje".

La grabación tiene una duración de 44 minutos, en los que se puede escuchar al coordinador panista decir que se siente agraviado por los señalamientos del auditor, a lo que agrega: "Nosotros tenemos una ruta para la autonomía, que lo cabildee, que lo procese o lo que sea, pero a mí a put@$#& no y hasta donde tope, al bote... al bote".

"Son mam@%#$... Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con put%@$ y no tiene por qué el auditor estar condicionado" expresó.

"¿Quién se cree?... ¿Nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendej*$, estamos pendej*$ de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabro***, y que saque una, y que saque otra, ¡que ching*$# a su madre!", señala Javier Estrada.

Colectivos feministas calificaron de misógino al diputado y consideran que con sus comentarios ofensivos evade su responsabilidad de explicar en qué gasta el dinero público.

Sus compañeros de bancada condenaron las declaraciones del diputado Estrada Cárdenas y exigieron que sea separado del cargo, ya que, aseguraron, no tolerarán machismo y misoginia dentro del partido.