Harfuch confirma traslado de Hernán “N”, alias El Abuelo, a México tras expulsión de Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo o El Comandante H, presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el traslado del detenido a territorio mexicano y agradeció la colaboración del gobierno de Paraguay, en particular de la Presidencia de ese país, que notificó la decisión de expulsarlo al no contar con un ingreso ni estancia legal.

“El detenido será ingresado al Cefereso No. 1 para continuar su proceso jurídico”, detalló Harfuch.

¿CÓMO FUE EL TRASLADO DE “EL ABUELO”?

El operativo se llevó a cabo este martes con el respaldo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que trasladó al detenido desde su base de operaciones en Asunción hasta un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La medida fue oficializada por el juez Osmar Legal, el director de Migraciones, Jorge Kronawether, y el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quienes autorizaron la expulsión inmediata del sospechoso.

Con ello, Paraguay reafirmó su decisión de no otorgar refugio a criminales de alto perfil y de mantener su cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A “EL ABUELO”?

Bermúdez Requena es considerado uno de los principales objetivos criminales de México, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Tabasco enfrenta órdenes de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo, además de ser señalado como cabecilla de La Barredora, organización criminal que opera en la región y que mantiene nexos con el CJNG.

Cabe recordar que El Abuelo fue capturado la madrugada de este lunes en una lujosa vivienda ubicada en Mariano Roque Alonso, en la zona central de Paraguay, como parte de un operativo de la Senad.

Posteriormente, las autoridades mexicanas solicitaron por la vía diplomática la detención preventiva con fines de extradición, conforme al tratado bilateral vigente.

Con este procedimiento, las autoridades mexicanas buscan procesar a Hernán Bermúdez Requena por delitos de alto impacto que lo colocan entre los objetivos prioritarios de seguridad nacional.