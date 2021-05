Golpea a su mujer porque le exigió las utilidades; "no se vale", dice

Un hombre fue detenido por la Policía de Reynosa , Tamaulipas , acusado de golpear a su mujer. El motivo: ella le exigió que le diera el dinero de las utilidades , pero él no quiso.

De acuerdo con el reporte, todo inició cuando Abraham llegó a su casa de su trabajo, en una maquiladora; en ese momento, su mujer le exigió que le diera todo el dinero de las utilidades, pero no quiso.

La discusión fue subiendo de tono, hasta que el hombre, fuera de control, le propinó unos golpes a Iveth, quien tuvo que llamar a la Policía.

Los agentes fueron recibidos por la reportante, quien les explicó lo ocurrido, por lo que arrestaron al hombre, a quien llevaron ante un juez calificador, en las instalaciones de la corporación.

Ahí, Abraham narró que trabaja en una maquilador, y que cada que raya le entrega todo el dinero a su esposa, pero cuando le dio el dinero, ella le exigió que también le diera las utilidades, pero él no quiso, iniciándose una discusión, la cual se tornó más violenta, al grado que "El Guido" forcejeó con su mujer, por lo que Iveth llamó a la autoridad.

"Siempre le doy todo mi sueldo intacto cada que cobro, pero esta ocasión descubrió el recibo donde me pagaron las utilidades y también me lo quería quitar, no se vale".

Como no fue presentada denuncia alguna, la autoridad lo dejó detenido unas horas por su falta y luego dejarlo libre.