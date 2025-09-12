  • 24° C
Nacional / México

Gobierno de la CDMX actualiza cifras tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa: suma 10 fallecidos y 54 hospitalizados

Secretaría de Salud publicó la lista oficial de lesionados y víctimas, mientras que la jefa de Gobierno, visitó a los pacientes en hospitales

Sep. 12, 2025
La tragedia registrada en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúa dejando un saldo doloroso para la capital. El Gobierno de la Ciudad de México actualizó este viernes 12 de septiembre las cifras oficiales tras la explosión de una pipa de gas que estremeció a la zona oriente de la capital el pasado miércoles, que dejó un total de 94 personas afectadas.

De acuerdo con el más reciente informe, 10 personas han perdido la vida a causa del siniestro, 54 permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios y 22 más ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

ACTUALIZAN LISTA DE VÍCTIMAS Y LESIONADOS

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México difundió una lista con los nombres de los 86 afectados confirmados, incluidos los de las 10 víctimas mortales: Daniela Barragán, Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, Carlos Iván Contreras Salinas, Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, Eduardo Noé García Morales, Juan Antonio Hernández Betancourt, Juan Carlos Sánchez Blas, Jorge Islas Flores y José Armando Antillón Crescensio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que desde el primer momento se reportaron 94 personas lesionadas, quienes han recibido atención médica en 19 hospitales del sistema de salud tanto local como federal.

BRUGADA VISITA A LAS VÍCTIMAS

Como parte de las acciones de seguimiento, la mandataria capitalina acudió al Hospital Rubén Leñero y al Magdalena de las Salinas para visitar a las personas hospitalizadas y brindar apoyo a sus familiares.

A través de su cuenta oficial en X, Brugada compartió fotografías de los recorridos y expresó:

"Seguimos abrazando con el corazón a las familias que atraviesan este momento tan doloroso. Nos duele lo que pasó y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlas y brindar apoyo todo el tiempo que sea necesario".

Las autoridades capitalinas mantienen el seguimiento puntual a los lesionados y reiteraron que se garantizará la atención médica a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
