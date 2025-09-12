  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Coordinación Nacional de Protección Civil llama a priorizar seguridad en Fiestas Patrias

La supervisión de menores y la compra en establecimientos autorizados son fundamentales para evitar accidentes en Fiestas Patrias

Sep. 12, 2025
Imagen: Freepik
Imagen: Freepik

Las Fiestas Patrias son sinónimo de alegría, unión y coloridas celebraciones. Sin embargo, para que la diversión no se vea opacada por imprevistos, es importante priorizar la seguridad de todos. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hace un llamado enfático a la población para extremar las medidas preventivas durante el uso de pirotecnia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.

Un punto no negociable es la supervisión de los menores. Los niños y adolescentes nunca deben manipular fuegos artificiales por su cuenta. La supervisión constante de un adulto responsable es indispensable, incluso en productos considerados de "bajo riesgo". La mejor forma de prevención es optar por espectáculos pirotécnicos profesionales, pero si decides utilizarlos, adoptar una actitud precavida es la clave.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE

Al momento de celebrar, tener presentes estos consejos puede marcar la diferencia entre un recuerdo feliz y un accidente evitable.

  • Compra Segura: Adquiere los productos únicamente en establecimientos autorizados y formales. Identifica locales en espacios abiertos que no acumulen grandes cantidades de material, reduciendo así el riesgo potencial.
  • Lugar Adecuado: Siempre enciende los artificios en áreas despejadas, lejos de casas, arbustos secos, vehículos, cables de luz o cualquier material que pueda inflamarse con una simple chispa.
  • Preparación ante emergencias: Mantén a la mano elementos para apagar un posible incendio: una cubeta con agua, tierra o arena, o un extintor. Nunca está de más estar preparado.

Considera a los más vulnerables: Recuerda que el ruido y las luces intensas pueden afectar profundamente a bebés, adultos mayores, personas con condiciones de sensibilidad auditiva y a nuestras mascotas. Asegúrate de que estén en un lugar seguro y tranquilo.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUENTA

Más allá del uso individual, la producción y venta clandestina de pirotecnia representa una amenaza para toda la comunidad. Estos lugares operan al margen de las normas de seguridad, poniendo en peligro a quienes los rodean. La CNPC incentiva a la ciudadanía a ser parte activa en la protección colectiva: identificar y reportar estos puntos de venta ilegales es una acción vital que contribuye al bienestar de todos.

Protección Civil reafirma su compromiso de colaborar con los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, con la ciudadanía, para minimizar los riesgos y lograr que estas fiestas se vivan con la alegría y seguridad que merecemos.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Secretaría de Salud de CDMX aclara que "abuela heroína" sigue con vida tras explosión en Iztapalapa
Nacional / México

Secretaría de Salud de CDMX aclara que "abuela heroína" sigue con vida tras explosión en Iztapalapa

Septiembre 12, 2025

La mujer que resultó gravemente herida al proteger con su cuerpo a su nieta de dos años sufrió quemaduras, pero se encuentra fuera de peligro

Muere Ana Daniela, estudiante de la UNAM cuyo celular quemado fue hallado en el sitio de la explosión
Nacional / México

Muere Ana Daniela, estudiante de la UNAM cuyo celular quemado fue hallado en el sitio de la explosión

Septiembre 11, 2025

El teléfono de la joven estaba dentro de una mochila con sus credenciales; rescatista contestó una llamada del padre de la joven

¿Murió la abuelita heroína? Familiares informan su estado de salud
Nacional / México

¿Murió la abuelita heroína? Familiares informan su estado de salud

Septiembre 11, 2025

Alicia Matías Teodoro cubrió con su cuerpo a su nieta; sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo; en redes sociales reportan que falleció