"Fueron factores externos lo que ocasionó la caída en la Bolsa Mexicana de Valores": AMLO

En la mañanera de este martes 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó que fueron factores externos los que ayer ocasionaron la caída de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a tan solo un día del triunfo electoral de la morenista Claudia Sheinbaum.

"Ya va a normalizarse todo, hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ellos lo saben, la economía de México es sólida, y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados", señaló AMLO.

CAÍDA DE LA BMV

"La baja en la BMV es por factores externos, esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados, y también volvemos a lo mismo, como hay mucha desinformación ellos se sorprenden", indicó López Obrador.

El mandatario federal apuntó que muchas personas no se esperaban el resultado electoral donde arrasó el oficialismo debido a que nunca han querido aceptar que el pueblo existe.

DEMOCRACIA

"Dicen ´no lo esperábamos´, pues claro que no lo esperaban, porque nunca han querido aceptar de que el pueblo existe, se niegan a respetar al pueblo y les gusta la democracia entre comillas, les gusta el poder sin pueblo, y piensan que eso sea la democracia", enfatizó AMLO.

"Comentan ´es que no teníamos contemplado que fuera tanto´, que pudiese la coalición que está apoyando el proceso e transformación en México tener mayoría calificada, ¿pero y donde está la información?, ¿Qué no estaban viendo encuestas? ¿Qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ? ¿Quiénes son sus asesores, sus analistas?", manifestó.

Cabe destacar que las declaraciones del mandatario ocurren tras un "lunes negro" en los mercados después de las elecciones en México, donde la BMV se desplomó un 6.11 por ciento, su peor caída desde la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, y en donde el peso mexicano se depreció un 4.36 por ciento ante el dólar al intercambiarse en 17.71.