Frente frío 14 dejará bajas temperaturas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este viernes la entrada del frente frío número 14, el cual provocará un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del territorio nacional. El sistema dejará mínimas de entre 5 y -15 grados Celsius en zonas montañosas, especialmente durante la noche del viernes, la madrugada y mañana del sábado.

Según el reporte oficial, se anticipan temperaturas por debajo de 0 grados en regiones del norte y noreste del país. En las zonas altas de Baja California, Chihuahua y Durango, los termómetros podrían caer hasta -15 a -10 grados, acompañados de fuertes heladas.

ESTADOS QUE TENDRÁN BAJAS TEMPERATURAS

En estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla , se esperan valores de -5 a 0 grados, mientras que las sierras de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca presentarían mínimas de 0 a 5 grados.

Además del descenso térmico, el SMN indicó que el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe generará lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo; chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Puebla.

Las autoridades advierten que el ambiente frío persistirá durante el sábado, especialmente en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste de México, por lo que recomiendan extremar precauciones ante las bajas temperaturas y posibles heladas.