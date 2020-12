Exhiben a universitarios por no saber qué es una fuente bibliográfica

La catedrática no daba crédito a que los universitarios alegaron que la maestra no era empática con ellos porque no sabían qué significaba lo que les pedía.

También le refirieron que era demasiadas las tareas que les dejaba y que casi no podían dormir por ello.

Sin embargo, cuando el audio fue estuvo en redes sociales, los alumnos se ganaron la antipatía de los internautas, quienes los calificaron ignorantes y faltos de interés por investigar algo tan elemental.

A la fecha, el video ha sido replicado varias veces en distintas plataformas por los usuarios, a fin de exhibir a los jóvenes.

EL TEC DE LA PAZ RESPONDE

Sin embargo, uno de esos estudiantes, Laura Elena Villalobos Lucero, interpuso una queja ante la dirección de la escuela, a la cual el director Jesús David Estrada Ruiz le dio atención y respuesta.

La resolución de la institución fue que las clases virtuales de la docente serían supervisadas por por el jefe de departamento Ciencias económico-Administrativas.

