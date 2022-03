"Estoy deshecha", madre entrega a su hijo tras trifulca

Su hijo no se encontraba en casa cuando llegaron los elementos de la policía a realizar un cateo , por lo mismo estos le sugirieron a que lo entregara en caso de saber donde se encontraba, y así lo hizo. La señora, se está "desecha", debido a la acción que realizó su hijo , pero afirmó que "no hay de otra" y ahora debe de enfrentar las consecuencias.

En las redes sociales de la Fiscalía Genera del Estado de Querétaro difundió un video en la que la madre de uno de los 10 detenidos debido a los hechos violentos en el juego Querétaro Vs Atlas, dejando 26 heridos, narra cómo fue que entregó a su hijo ante las autoridades. "Me dijo los policías que si él se comunicaba que lo entregara por el bien de todos".

"Llegó hace rato a la casa, platiqué con él y entonces le dije: "saber qué - le digo - las cosas están así... vámonos, te llevaré a la Fiscalía". La verdad no me dijo nada, pero aceptó todo. Sí me dijo y aquí estamos", lo dice en el video grabado por la dependencia.

Esta tarde fueron vinculados a proceso de los presuntos responsables, aunque dos más, quedaron libre por falta de pruebas.

La madre de familia hizo un llamado a las familias de las personas que participaron en la riña a que denunciarlos y entregarlos ante las autoridades, así como ella lo hizo.

"Cada padre que tenga información de ellos, que sirvan a la Fiscalía, pues nuestros hijos deben pagar por eso; pues que se acercaran, así yo lo hice.

La propia Fiscalía de Querétaro, solicitó la ayuda en general para que puedan denunciar a los sospechosos que participaron en la pelea. Si tienes información de los hechos favor de comunicarse al teléfono 442 238 7622.