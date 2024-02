Estos usuarios no recibirán su estado de cuenta de la Afore; te decimos quiénes

Tal como estás al pendiente del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, pues te informas de movimientos y saldos de la misma, así o más importante es el estado de cuenta de tu Afore; sin embargo, debes recordar que a partir de este año para movimientos en tu Afore, deberás contar con tu Firma Electrónica SAR.

Y es que este documento te indica qué tanto progreso llevas rumbo a tener un retiro digno, con tus necesidades cubiertas, por lo que este documento debe enviártelo tu Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), que puede ser de Citibanamex, Azteca, Coppel, Inbursa, Banorte, entre otros.

No obstante, hay usuarios que ya no recibirán este importante documento, y aquí te contamos por qué razón.

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN SU ESTADO DE CUENTA DEL AFORE?

Algo que debes saber es que tu Afore está obligada a informarte sobre el estado que guarda tu ahorro para el retiro, así como consulta, resumen o certificación de saldos, y cualquier otro documento que contenga información sobre los saldos y movimientos de tu Cuenta Individual, esto en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de la solicitud realizada por ti como titular o por tus beneficiarios.

Ahora, la documentación puede ser entregada al momento de la solicitud en las sucursales, enviarse a la dirección de correo electrónico del trabajador, estar disponibles en la página web de la Afore, o ser enviados al domicilio proporcionado por el trabajador.

Por ello es de suma importancia que revises constantemente el saldo de tu cuenta individual en tu Afore, a fin de que verifiques que tu información personal (nombre, apellidos, CURP, RFC o aportaciones patronales) estén correctos, pues te ayudará a evitar contratiempos al realizar trámites relacionados con la seguridad social o al momento de jubilarte.

Además, podrás conocer los movimientos en tu cuenta individual, las comisiones que te cobran, los rendimientos que genera tu administradora, tu salario base de cotización y la cantidad de semanas cotizadas hasta la fecha, para que te des una idea sobre el monto de tu jubilación y, si es insuficiente, te motivará a incrementar tus aportaciones a través del ahorro voluntario.

ESTOS TRABAJADORES YA NO RECIBIRÁN SU ESTADO DE CUENTA

Ahora, si cotizas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no elegiste una Afore, tu cuenta será asignada a una de las Administradoras que mayores rendimientos haya obtenido, asignación que se realiza una vez al año.

Pero si tu cuenta permanece por dos años en la Afore asignada y no pides el registro en la Afore que elegiste, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reasignará tu cuenta a la Afore con el mejor desempeño.

Aunque puede parecer cómodo, si no eliges tu Afore, esta podría no tener tus datos actualizados, lo que significa que no recibirás tu estado de cuenta en enero, mayo o septiembre, ni en tu domicilio ni por correo electrónico.