Estos son los estrenos de Netflix, Disney+, Prime Video y Max para este fin de semana

El fin de semana está aquí y con él llegan emocionantes estrenos en las principales plataformas de streaming. Desde Netflix hasta HBO Max, pasando por Disney+ y Prime Video, hay una variedad de opciones para disfrutar durante estos días de descanso.

Con la llegada de abril, las principales plataformas de streaming están listas para desplegar sus lanzamientos del mes con el objetivo de atraer a nuevos suscriptores y mantener cautivados a los usuarios existentes. Entre las novedades, se destacan una variedad de títulos interesantes que prometen brindar horas de entretenimiento durante estos días.

Desde emocionantes series hasta cautivadoras películas, con historias de acción y aventura hasta comedias, dramas y documentales, hay algo para cada tipo de espectador.

ESTOS SON LOS ESTRENOS PARA ESTA SEMANA

ESTOS SON LOS ESTRENOS DE NETFLIX

Este 5 de abril, Netflix presenta una serie live action basada en el popular manga "Parasyte" titulada "Parasyte: Los grises", una intrigante película llamada "La gran exclusiva", y el documental "La red antisocial: De los memes al caos".

ESTOS SON LOS ESTRENOS DE DISNEY+

El 6 de abril, Disney+ estrena "The Fable", una nueva producción que promete cautivar a los espectadores.

Además, el 7 de abril llegan la temporada 3 de la serie animada "Bluey: El cesto fantasma" y la serie de estreno "Ranger Reject".

ESTOS SON LOS ESTRENOS DE PRIME VIDEO

Las novedades de Prime Video para este fin de semana incluyen la llegada de "The Fable" el 6 de abril y el estreno de la temporada 3 de "Bluey: El cesto fantasma" y la serie "Ranger Reject" el 7 de abril.

ESTOS SON LOS ESTRENOS DE MAX

Max también ofrece una selección de estrenos. El 6 de abril, se estrena la temporada 6 de la serie "All American" y la película "Metalocalypse: Army of the Doomstar". Además, el 7 de abril llega el especial de comedia "Alex Edelman: Just for Us".

Con estas emocionantes opciones de entretenimiento, los suscriptores de estas plataformas tienen la oportunidad de disfrutar de una variedad de contenido durante este fin de semana. Desde acción hasta comedia, pasando por documentales y animación, hay algo para cada gusto y preferencia.