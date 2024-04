Cinépolis: Estas son las películas que llegan a la cartelera en abril

Con la llegada del mes de abril, Cinépolis nos trae una selección de películas que prometen cautivar a los espectadores con historias fascinantes y emocionantes aventuras. Para los amantes del cine no se pueden perder de estos estrenos y así se puede aprovechar todas las promociones que tiene esta empresa para todos sus consumidores.

Se podrán de disfrutar de grandes estrenos desde thrillers hasta comedias, hay algo para todos los gustos.

ESTOS SON LOS ESTRENOS DE ABRIL

4 de abril

La Primera Profecía

Dirigida por Arkasha Stevenson, esta película sigue la historia de una joven estadounidense enviada a Roma para servir a la Iglesia, quien descubre una oscuridad que pone a prueba su fe y desvela una conspiración aterradora. Con un elenco encabezado por Charles Dance y Nell Tiger Free, esta cinta promete mantenernos en vilo desde el primer momento.

Arthur: Una Amistad Sin Límites

Una emocionante historia basada en hechos reales que sigue la épica carrera de resistencia de Mikael Lindnord y su perro callejero Arthur en la selva ecuatoriana. Con Mark Wahlberg en el papel principal, esta película nos llevará en un viaje lleno de emoción y determinación.

Un Actor Malo

Dirigida por Jorge Cuchí, esta película nos sumerge en el mundo del cine cuando la filmación de una película se ve interrumpida por acusaciones de violación. Con un elenco encabezado por Alfonso Dosal y Gerardo Trejoluna, esta historia promete mantenernos en vilo hasta el final.

El Bastardo

Protagonizada por Mads Mikkelsen y dirigida por Nikolaj Arcel, esta película sigue la historia de Ludvig Kahlen, quien persigue su sueño de encontrar riqueza y honor en el páramo. Una historia de determinación y coraje que no te puedes perder.

10 de abril

SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL

Una película que captura la energía y creatividad de la gira mundial de SUGA de BTS, sumergiéndonos en la emocionante atmósfera de sus conciertos. Dirigida por JUNSOO PARK, esta película promete ser un espectáculo inolvidable para los fans de BTS.

11 de abril

Jack In The Box 3: El Ascenso

La tercera y última entrega de la exitosa franquicia nos lleva a una escuela exclusiva para niñas donde se desata una lucha contra el Demonio. Dirigida por Lawrence Fowler, esta película promete ser un thriller lleno de acción y suspenso.

Un Gato con Suerte

Una historia conmovedora sobre un gato que, después de perder todas sus vidas, tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Dirigida por Christopher Jenkins, esta película nos enseñará lecciones valiosas sobre la vida y el valor de la amistad.

Back To Black

Un tributo a la icónica Amy Winehouse que nos lleva a través de su vida y carrera. Dirigida por Sam Taylor-Johnson, esta película nos sumerge en el talento y la tragedia de una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo.

Recuerdos Mortales

Protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Adam Cooper, esta película nos sumerge en un misterio donde un ex detective con amnesia se ve obligado a resolver un brutal asesinato que lo lleva a enfrentar su propio pasado.

La Quimera

Una historia de aventura y misterio protagonizada por Alba Rohrwacher y dirigida por Alice Rohrwarcher. Esta película nos lleva en un viaje a través de la historia y la mitología en busca de un amor perdido.

Rascal Does Not Dream Of... Las Películas

Una función doble que nos lleva a través de las emocionantes aventuras de Sakuta y su novia Mai en una historia llena de misterio y romance. Dirigida por Soichi Masui, esta película promete ser una experiencia inolvidable en la gran pantalla.

No te puedes perder estos emocionantes estrenos en Cinépolis que estarán en cartelera durante el mes de abril