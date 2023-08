Estos son los estados que sí aceptarán los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) logró un acuerdo con las autoridades de los 29 estados de México para realizar la entrega de los nuevos libros de textos para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, así lo afirmó la titular de la dependencia Leticia Ramírez Amaya.

"Se hizo un acuerdo en el que la mayoría de secretarias y secretarios plantearon que los libros de texto que ya están distribuidos en sus estados serán dispersados a las escuelas y el día 28 de agosto estarán en las aulas", enfatizó.

Aguascalientes, Guanajuanto, Querétaro son las entidades que son gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y que propusieron realizar la entrega de los libretos hasta resolver el juicio de amparo que aún se encuentra vigente y con ello buscan suspender la distribución de los ilustres.

"Ellos plantearon que también lo harían, siempre y cuando no hubiera un impedimento legal. No hay impedimento legal para ello, sin embargo, ellos están a la espera, pero plantearon que también trabajarían con ellos si eso no sucede", afirmó.



En total se imprimieron 152 millones de libros, los cuales se han distribuido al 100 por ciento en nivel preescolar y el 98 por ciento en primaria.

AMPAROS

Ramírez Amaya enfatizó que suman alrededor de seis amparos contra el nuevo plan de estudios y 12 contra los libretos, pero actualmente un solo amparo sigue vigente.

Dicho recuso legal dijo, se llevó a cabo para ordenar la suspensión de la entrega de los libros, porque la SEP no publicó los programas sintéticos en los que se deben de basar cada libreto.

la funcionaria expresó que se encuentra en proceso de publicación los programas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para cumplir con la constitución y que no se encuentre ningún impedimento legal para utilizar los nuevos materiales educativos.

"Estamos confiados en que eso no va a suceder (la suspensión) porque los programas sintéticos existen y están en el proceso para ser publicados", comentó.



Durante la conferencia que se llevó a cabo en Palacio Nacional, la titular de la SEP mencionó el acuerdo que tiene con las autoridades estatales alcanzado este jueves en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu)

"Fue maravillosa la disposición de todas las autoridades, secretarias y secretarios, la actitud consciente, mesurada, regulada, preocupada por cómo estamos trabajando, y todos ellos estuvieron de acuerdo", explicó Leticia Ramírez.

Destacó que la pandemia del Covid-19 tuvo un gran impacto en el aprendizaje, por lo que es importante que las y los estudiantes salgan del salón de clases lo mejor preparados posibles para enfrentar las dinámicas de trabajo.