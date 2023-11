Esto es chueco: AMLO critica a jueza que frenó extradición de "El Nini" a EU

En la mañanera de este martes 28 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó que no se haya extraditado a Estados Unidos a Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", presunto jefe de seguridad del grupo criminal integrado por cuatro hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata", dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina.

"Es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. Qué argumentos utilizan en este caso, que fue torturado, golpeado y se muestra que no. Pero buscan cualquier cosa, que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión, que no fue a las 5:35 de la mañana sino a las 6:40, cualquier cosa ponen de pretexto", acusó AMLO.

POLÉMICA

AMLO consideró que dicha resolución es "chueco" y "corrupción". Ante esto, el mandatario reiteró su propuesta de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por voto popular.

"¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho", cuestionó AMLO.

AMLO acusó que cualquier cosa es motivo para que los jueces otorguen recursos a favor de los presuntos delincuentes. "Si hace falta limpiar el Poder Judicial", insistió el presidente.

PANORAMA

Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini" fue detenido el pasado 22 de noviembre por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ciudad de Culiacán y esa misma noche fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en Ciudad de México.

Sin embargo, horas después, una jueza paralizó cualquier intento por extraditar de inmediato a Estados Unidos a "El Nini".

En su resolución, la impartidora de justicia detalló que la suspensión de plano con relación a la deportación es una medida que también tiene como objeto que las cosas se mantengan en el estado que guardan.