Estas son las carreras profesionales peor pagadas en México en 2025

Aunque en la actualidad tener estudios universitarios no es garantía de un buen empleo, no significa que no sea deseable, pues te abre las puertas al conocimiento y también a que, a la postre, puedas alcanzar un mejor nivel de vida que el promedio.

México cuenta con una gran oferta académica; sin embargo, en tiempos actuales, hay profesiones que, aunque son importantísimas en el desarrollo de la mente, la realidad es que están entre las peores pagadas.

Como se recordará, en el país existe una base salarial (mínimo), como la percepción para oficios y profesiones, los cuales quedan establecidos por las autoridades laborales.

Sin embargo, a nivel profesional existen carreras que no resultan una buena opción financiera a la hora de encontrar un empleo, ya que están consideradas mal pagadas del país.

Por otra parte, quienes deseen cursar una carrera deben considerar varios aspectos, antes de decidir, ya que estará en juego su futuro laboral y salarial, por lo que el egresado de bachillerato deberá "echarle neurona" antes de elegir.

Así las cosas, te damos algunas recomendaciones para que elijas un futuro informado:

Debes conocer cuáles son tus intereses, habilidades, personalidad. Definido este paso, investiga las opciones académicas que tengas, para lo cual debes consultar fuentes confiables en cuanto a la demanda que tenga y la paga (IMCO u Observatorio Laboral).

Otro aspecto importante es que puedes hablar con profesionistas de la carrera de tu interés, a fin de que te den un norte y sepas si realmente es lo que quieres.

Por otra parte, estudia la sostenibilidad económica de la decisión; es decir, si podrás pagar la carrera y si, una vez egresado, tendrás percepciones pronto, y, por último, considerar la flexibilidad de la profesión, si permite la reconversión profesional o adaptación al cambio tecnológico.

LAS CARRERAS PEOR PAGADAS EN MÉXICO EN 2025

Con todos estos elementos en la mano, pues te adelantamos que las carreras con los mejores salarios son medicina, tecnologías de la información, matemáticas, enfermería y algunas ingenierías, pero las que de plano no son de las mejores pagadas son artes, filosofía o ciencias sociales.

Por otra parte, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las carreras con más oportunidad de empleo en 2024 fueron: desarrollo de software, administración de empresas y logística.

Y si quieres conocer a las peor pagadas, bueno, pues aquí te las dejamos, a fin de que elijas con plena conciencia hacia dónde dirigirás tu barco en el futuro: