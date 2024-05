¿Estás próximo a comprar un terreno?, así puedes proteger tu patrimonio

Todos trabajamos arduamente para construir y preservar nuestro patrimonio, pero ¿qué significa realmente este término?, según el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el patrimonio incluye todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, derechos y demás propiedades que posees y has adquirido para ti y tu familia.

Dado lo complicado que es adquirir un patrimonio, no solo es crucial mantenerlo, sino también asegurarte de que esté legalmente protegido, lo que significa tener la certeza jurídica de que todo lo que posees está en orden legal.

¿QUÉ COMPRENDE TU PATRIMONIO?

Tu patrimonio incluye bienes como la casa en la que resides, tu vehículo, el de tu cónyuge, así como otros bienes y derechos adquiridos para el beneficio de tu familia, ya sea tu pareja o tus hijos; estos bienes, especialmente los inmuebles, pueden estar a nombre tuyo, de tu cónyuge o de ambos, dependiendo de tu estado civil y del régimen bajo el cual contrajiste matrimonio.

RIESGOS COMUNES EN LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

Los notarios frecuentemente se encuentran con situaciones donde, a pesar de tener la escritura de un inmueble, los propietarios no pueden venderlo ni usarlo como garantía para un préstamo, debido a que el inmueble aún está a nombre de un padre fallecido o nunca se escrituró correctamente al momento de la compra.

¿ES SUFICIENTE UN CONTRATO PRIVADO?

Si piensas que basta con firmar un contrato privado de compraventa para proteger tu adquisición, podrías estar en riesgo, ya que es esencial tener una escritura notarial que garantice la seguridad jurídica de tu compra.

Lo cual puede garantizar de que el inmueble no está gravado ni embargado, y que no será embargado al vendedor antes de la escrituración, además no quedará en un limbo legal si el vendedor fallece antes de escriturarlo, obligándote a tratar con sus herederos.

Asimismo no presenta problemas para su inscripción en el registro público de la propiedad, confirmando que el inmueble es efectivamente del vendedor y que pasará a ser tuyo con la compra.

¿CÓMO EVITAR UN FRAUDE INMOBILIARIO?

Antes de la Compra

Busca Asesoría Notarial: Consulta con un notario de confianza para revisar todos los documentos.

de confianza para revisar todos los documentos. Verifica Gravámenes: Asegúrate de que la propiedad esté libre de gravámenes y embargos.

Confirma la Ausencia de Hipoteca: Comprueba que no existe una hipoteca vigente sobre la propiedad.

Revisa la Autenticidad del Asesor Inmobiliario: Asegúrate de que sea un profesional confiable y con buena reputación.

Identifica al Vendedor: Confirma la identidad del vendedor y que este sea el legítimo dueño del inmueble.

Precaución con Terrenos Vacíos: Estos son los favoritos de los defraudadores, por lo que debes ser especialmente cauteloso.

Inspecciona el Inmueble: Visita el inmueble para verificar su estado real y confirmar que corresponde con lo que se te ha informado.

Durante la Compraventa

Escritura Inmediata: Procura escriturar la propiedad tan pronto como sea posible, preferiblemente al realizar el pago.

Formas de Pago Seguras: Utiliza métodos de pago seguros como cheques nominativos o transferencias bancarias, y conserva todos los comprobantes de estas transacciones.

Después de la Compraventa

Ocupación del Inmueble: Ocupa el terreno o inmueble adquirido cuanto antes para evitar cualquier intento de usurpación.

Garantizar la Seguridad Jurídica del Terreno

Uso de Suelo: Verifica que el uso de suelo sea compatible con tus planes y proyectos, analizando detenidamente la normativa aplicable.

Pagos Documentados: Realiza todos los pagos mediante cheques o transferencias bancarias y guarda originales y copias que acrediten estos movimientos.

Advertencia Final

No te dejes engañar: los notarios no solicitan información personal ni pagos por teléfono a menos que hayas iniciado un trámite. En cada estado, existen leyes que protegen tu patrimonio y garantizan que nadie pueda arrebatártelo contra tu voluntad. Los notarios están para asesorarte sobre cómo proteger tu patrimonio y qué trámites debes realizar para ello.

Adquirir un terreno o inmueble es una inversión significativa que requiere de medidas de protección adecuadas, y siguiendo estos consejos, podrás asegurar que tu compra esté legalmente resguardada, evitando fraudes y asegurando la tranquilidad y estabilidad de tu patrimonio.