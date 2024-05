¿Estás cansado de que te llamen y cuelguen a cada rato? Esto es lo que tienes que hacer

Siempre hay que tener mucho cuidado con las llamadas y los mensajes desconocidos, más en el mundo digitalizado que se vive el día de hoy, ya que podríamos estar frente a una estafa.

Si en estos últimos meses has recibido una llamada de un número desconocido, que tras unos segundos de silencio, terminan con alguien diciendo "adiós" antes de colgar, puede que estés frente a un robollamada.

¿QUÉ SON LAS ROBOLLAMADAS?

Esto se trata de un tipo de llamada que es automatizada y la realiza un bot. Este tipo de llamadas se hacen a partir de un listado de números de teléfono y tienen como objetivo contactar a la mayor cantidad de personas posibles. Lo que buscan conseguir es que si respondes, seas seleccionado para recibir ofertas y promociones por parte de empresas.

Se trata de una forma de spam telefónico. La buena noticia es que no se trata de ninguna estafa y que si ha sido víctima de esto, no debes preocuparte por cargos adicionales en tu factura telefónica. No se trata de ningún tipo de phishing ni nada por el estilo por el cual te puedan robar datos personales o bancarios.

¿CÓMO FUNCIONAN EXACTAMENTE ESTAS ROBOLLAMADAS?

Un bot realiza llamadas a números aleatorios de la lista.

Si respondes esa llamada es posible que escuches unos segundos de silencio. Esto es porque todos los operadores humanos están ocupados en otras llamadas.

El sistema esperará de manera automática que haya un operador humano libre para atender tu llamada.

Hay algunos casos en los que, si no hay operadores humanos disponibles, podrás escuchar un mensaje que dice "Goodbye" antes de que se corte la llamada.

¿QUÉ HAGO SI NO QUIERO RECIBIR NINGUNA ROBOLLAMADA?

Si no quieres que te molesten con este tipo de llamadas, hay varias cosas que puedes hacer: