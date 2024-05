¿Es mejor un desodorante o un antitranspirante? Esto sabemos

Cuando hace calor las personas suelen transpirar más, sobre todo si las temperaturas llegan a ser muy elevadas o nos mantenemos expuestos por largos periodos de tiempo al aire libre. Para esto, es importante tener una buena higiene personal en nuestras axilas.









El sudor llega a ser molesto, por eso debemos de contar con un buen desodorante o antitranspirante para combatirlo pero ¿cuál es la mejor opción? Aquí te diremos las diferencias para que identifiques qué se acomoda mejor a tus necesidades.









No obstante, debemos destacar que el sudor, en sí mismo, no huele, pero al combinarse condiciones fisicoquímicas como la humedad y nutrientes, se genera el medio ideal para la flora bacteriana corporal, siendo la fermentación de ciertos componentes del sudor con estas bacterias lo que causa el mal olor. En el caso particular de las axilas, este se intensifica por la presencia de ácidos grasos y proteínas en esa parte del cuerpo.









¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ANTITRANSPIRANTE Y DESODORANTE?

Ambos tienen la función de combatir el sudor y aunque parezcan sinónimos, cuentan con diferencias en el propósito de cada uno. Estas son algunas de ellas:









Desodorante

Su tarea es camuflar el mal olor de la transpiración

Controlan el crecimiento bacteriano a través de sus agentes antimicrobianos

No detiene la sudoración

Suelen contener fragancias para disimular el olor









Antitranspirante

Sí evita la sudoración al bloquear los conductos de las glándulas sudoríficas para regular la transpiración

Detiene el mal olor gracias a las sales de aluminio

No suelen contener ninguna fragancia









¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

Tomando en cuenta estos puntos, podremos determinar cuál es nuestro caso particular y qué buscamos para saber qué tipo de producto comprar ante la amplia variedad que existen en el mercado.









Si eres una persona que sufre de transpiración excesiva o el olor del sudor en tus axilas es muy fuerte, esto determinará cuál es la mejor opción para ti.