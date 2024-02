En el 2018 el PRI y el PAN pidieron al empresario Carlos Slim ser candidato presidencial: AMLO

En la mañanera de este martes seis de febrero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en el 2018 el PRI y el PAN pidieron al empresario Carlos Slim ser candidato a la presidencia de México, pues explicó que siguieron la misma estrategia que en 2006 y 2012 cuando estos partidos se apoyaron mutuamente para evitar el avance de la izquierda.

"Empiezan entre ellos a buscar con quién enfrentarme y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara José Antonio Meade y Ricardo Anaya y Carlos Slim les dijo no, yo estoy dedicado a otras cosas y no aceptó", expresó AMLO.

El mandatario federal aseguró que esta anécdota y otras, vienen explicadas a detalle en su nuevo libro que se llamará ¡Gracias!, que se publicará en la primera quincena de este mes.

POLÉMICA

AMLO recordó que en el 2006 los empresarios se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer campaña en contra de su proyecto a través de la frase que era un peligro para México.

El presidente mencionó que en 2018, intentaron hacer lo mismo trayendo conferencistas venezolanos e incluso buscando que el PRI o el PAN declinaran para fortalecer al otro candidato.

"Fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade, primero Anaya porque lo sentían más cerca, son muy conservadores y luego pues como no aceptó Peña, le fueron a plantear que Meade y que se sumara Anaya", refirió AMLO.

"En las dos elecciones anteriores, acuérdense, porque no debe haber amnesia, en el 2006 el PRI ayudó al PAN en el fraude, en el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Enrique Peña. En el 2018 no se presentaron las condiciones, no se pusieron de acuerdo", argumentó el mandatario.