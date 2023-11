El contar con un crédito de vivienda es una responsabilidad importante y a largo plazo, que puede generar dudas y estrés. Una de estas gira en torno a ¿En cuánto tiempo el Infonavit me puede quitar la casa si no la pago? aquí te contamos qué hacer si te encuentras en esta situación.

En caso de perder el empleo, el Infonavit te da una prórroga de hasta cuatro meses para volver a pagar tu crédito, aunque con el aplazamiento de estos, tu deuda podría aumentar.

También solicitar una prórroga parcial. Esta modalidad consiste en reducir el monto de tu cuota mensual, el Infonavit se queda con 50 por ciento de los intereses acumulados durante el periodo y deberás pagar una proporción de tu crédito.

TIEMPO EN EL QUE QUITAN LA VIVIENDA SI NO SE PAGA

Si ya agotaste todos tus recursos y aún así no tienes la posibilidad de seguir pagando al Infonavit, entonces el tiempo que tiene que pasar para que la institución te quite tu casa es de cuatro años.

Una vez que el Infonavit adquiere tu propiedad por falta de pago, establece un juicio para recuperar el adeudo del crédito que te otorgó. Se presenta ante el juzgado para obtener una sentencia en la que declare que debes pagar el adeudo y en caso de no hacerlo, se cobrará con la vivienda.

Cuando tu estado de cuenta en el Infonavit aparezca en ceros, significa que han cerrado tu crédito. En este caso, tienes el derecho a defenderte en un juicio si consideras que han vulnerado el proceso jurídico.

CLARIDAD

Para saber si tu casa ya ha sido adjudicada, puedes acudir a las instalaciones del Infonavit para conocer el estatus de tu crédito y en caso de que te informen que tu vivienda ha sido adjudicada, deberán proporcionarte el número de juicio o expediente.

Cuando tu crédito ha sido cancelado por adjudicación, significa que ya no se encuentra en el sistema del Infonavit como crédito vigente y que ya no tendrás que pagar la deuda, pero también habrás perdido el derecho de la propiedad. Si la situación no se arregla en el juicio, el juez podrá ordenar que desalojes la vivienda.