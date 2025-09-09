Empresa Herradura de Plata ofrece 12 mil pesos a deudos del choque; gastos funerarios superan los 35 mil

El accidente provocado por la irresponsabilidad del operador de un autobús de pasajeros ocurrido la mañana de este lunes 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México, empieza a tener claroscuros por parte de la empresa propietaria del camión.

Y es que, de acuerdo con la información, la compañía Herradura de Plata está ofreciendo 12 mil pesos a los deudos de los fallecidos, a fin de llegar a un acuerdo; sin embargo, a decir de los familiares de las víctimas, los gastos funerarios superan los 35 mil pesos.

Sergio, uno de los deudos, explicó que tal parece que la empresa transportista los está viendo como animales, y no como personas.

"Creo que aquí en esta situación nos ha llegado gente de la Herradura de Plata a ofrecernos dinero, a llegar a un acuerdo. Creo que ellos nos están comparando con un animal, no están viendo un ser humano y como ser humano duele".

Dijo que no aceptan la propuesta, sino que exige que Herradura de Plata se haga responsable, pues para obtener "el perdón" de los familiares, ofreció esa cantidad.

Por otra parte, lamentó que la tragedia se registrara en la zona industrial y calificó como una injusticia que el chofer se haya movido después de estar parado, pues "se aventó al tren, deje de una sola persona haya fallecido, la mayoría de gente ayer en la situación que estuve, llevaban 9 difuntos más uno más; sacaron a cinco mujeres y cuatro hombres".

Comentó que el pueblo de San Felipe del Progreso debe exigir justicia y para las familias y que se ejecute la detención, expuso el afectado.

Finalmente, se informó que las 10 víctimas de este fatal accidente son vecinas de los municipios de San Felipe Del Progreso y San José del Rincón, donde se realizaron los funerales.