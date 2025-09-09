  • 24° C
Nacional / México

¿Quién fue Adrián Omar del Ángel Zúñiga, marino fallecido durante una práctica de tiro en Sonora?

El deceso del oficial se da a un día de la fallecimiento del responsable del puerto de Altamira, donde se detectó una red de hauchicol fiscal

Sep. 09, 2025
A través de sus redes sociales oficiales, este martes 9 de septiembre, la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) informó la muerte de un efectivo destacamentado en Puerto Peñasco, Sonora.

De acuerdo con la publicación, se trata del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien perdió la vida durante una práctica de tiro real.

"La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos".

Asimismo, aseguró que la dependencia les otorgará todo el respaldo a los familiares del oficial fallecido, conforme a lo establecido por la ley.

¿QUIÉN FUE ADRIÁN OMAR DEL ÁNGEL ZÚÑIGA MARINO FALLECIDO EN PRÁCTICA DE TIRO EN SONORA?

El capitán Del Ángel estuvo al cargo del puerto de Manzanillo, Colima, de donde partió tras un acuerdo con el anterior titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y con el extitular de la Marina durante el anterior sexenio, Rafael Ojeda.

La muerte del Adrián Omar del Ángel Zúñiga se da un día después de que se diera a conocer el deceso del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez.

Pérez Ramírez fue titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien fue encontrado sin vida en su oficina.

Aunque se presume que el capitán atentó contra su existencia, las autoridades investigan, pero no se ha aportado más información en torno al caso.

Su muerte levanta suspicacias, ya que el 7 de septiembre titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio detalles sobre la detención de 14 personas, entre ellos empresarios y funcionarios de la Marina, por su presunta relación en una red de huachicol fiscal.

imagen-cuerpo
Edel Osuna
Edel Osuna
