Embajada de EU en México realizará subasta de vehículos; fechas y cómo participar

La Embajada de Estados Unidos en México ha dado a conocer que se realizará una subasta de una serie de bienes entre los que se incluyen vehículos. Dentro del listado se pueden encontrar 48 lotes en dónde se pueden hallar aparatos electrónicos, neumáticos, escritorios, muebles de oficina y otros artículos para el público en general.

La convocatoria se encuentra abierta y permite a los interesados participar en la subasta de los diferentes artículos que se pueden encontrar, la puja tendrá lugar en 3 lugares distintos de México. Las autoridades han dado a conocer las fechas y el método para participar con el fin de que los interesados puedan hacer la adquisición de los bienes que deseen.

FECHAS DE LA SUBASTA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Fue por redes sociales que se dio a conocer que la subasta se dará en Ciudad de México (CDMX), Ciudad Juárez y Tijuana; cada uno de estos lugares tendrán fechas diferentes y los interesados podrán ver productos distintos, así como algunos vehículos. Aunado a esto; es importante señalar que habrá una cantidad de lotes diferente en cada uno de estos lugares.

CDMX. La subasta en la capital comenzará el 8 de agosto, en punto de las 14:00 horas, en esta ciudad estarán disponibles 48 lotes . Entre todos los artículos estarán disponibles muebles de oficina, sillas y cajas de seguridad; además de una camioneta CHRYSLER 2010.

Ciudad Juárez. Aquí serán un total de 39 lotes, entre los que se podrán encontrar juegos completos de estudio, salas o recamaras, lavadoras, refrigeradores y colchones. La subasta tendrá lugar el 11 de agosto a las 11:00 horas, y se mantendrá abierta durante un lapso de 4 días.

Tijuana. La venta de la ciudad llegará a 16 lotes, a diferentes de los otros Estados, aquí también habrá la posibilidad de adquirir una camioneta Chevrolet pick up cabina doble 2015; la fecha de apertura se encuentra prevista para el próximo 25 de agosto a partir de las 11:00 horas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS?

La Embajada de Estados Unidos ha señalado que los interesados pueden conocer el estado de los productos que serán subastados antes de hacer la adquisición de los mismos. La dependencia ha señalado que esta modalidad representa la oportunidad a los compradores de adquirir productos de calidad a precios inferiores al valor comercial.

Para participar en la subasta, se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresa al link: https://online-auction.state.gov/en-US

Llenar el formulario

Es importante señalar que se deberá contar con una dirección de correo electrónico, crear una contraseña y completar el perfil personal, una vez que se haya terminado este proceso, la persona podrá consultar el listado de todos los artículos disponibles y comenzar a realizar la oferta.