"El Tiburón" es vinculado a proceso por caso Subway

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí logró que se vinculara a proceso al sujeto identificado como Fernando "N", alias "El Tiburón", a quien se le acusa de haber golpeado a un menor de edad, empleado de una sucursal de la cadena de comida rápida Subway en San Luis Potosí.

Además se le impuso como medida preventiva que permanecerá en prisión durante el tiempo estipulado para terminar las investigaciones complementarias, esto luego de que los abogados indicaron que existe el riesgo de fuga, ya que "El Tiburón" tiene las facilidades para escapar, trasladarse y permanecer oculto.

Se detalló que el imputado cuenta con familiares en Estados Unidos y podría intentar huir a ese país, pues se comprobó que después de haber cometido el delito por el cual se le acusa, se fugó y permaneció oculto con la finalidad de evadir a la justicia.

El plazo establecido para concluir con las investigaciones complementarias fue de 3 meses, tiempo en el cual el abogado en derecho permanecerá tras las rejas, como se mencionó anteriormente.

El día de los hechos

El lunes 31 de julio, el hoy imputado acudió al Subway de la capital potosina y pidió comida, pero debido a la cantidad de clientes en el momento no fue atendido con prontitud por lo que empezó a insultar a los empleados.

Ante esta situación se le aproxima Santiago, empleado de la cadena de comida rápida, para pedirle al hombre respeto y mantener la calma; Santiago conocía al "Tiburón" ya que era un cliente frecuente.

Sin embargo, esta petición hizo molestar aún más al sujeto que fue al área de cocina, exclusiva para empleados, y comenzó a agredir al joven de 15 años de edad con bastante furia, al grado que tuvo que ser llevado a un hospital y permaneció internado por varios días.

El relato de la víctima

"Entra a la cocina donde solamente podemos entrar personal autorizado. Yo le digo que pues que trae y le digo tranquilízate, no tiene que llegar a tanto, pero no, no me da ni tiempo para hablar y de inmediato empieza a agredirme. Entonces me sigue agrediendo, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo. Era una sensación muy extraña porque yo no pensé que fuera a recibir esto porque no pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan tan tan tan salvaje y tan feroz".

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del establecimiento y gracias a esto y al apoyo de los internautas se puedo identificar al agresor como Fernando M., alias "El Tiburón" de 47 años y de oficio licenciado en derecho, además de experto en artes mixtas.