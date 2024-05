"El que ríe al último ríe mejor": AMLO asegura que México tendrá el mejor sistema de salud público en el mundo

En la mañanera de este lunes 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que con el fin de evaluar los avances para la construcción del "mejor sistema de salud del mundo", esta tarde encabezará una reunión con los gobernadores que se adhirieron a la federalización de sus sistemas de salud.

"Ya lo dije, el que ríe al último ríe mejor, porque se burlan los conservadores como ellos no creen en la salud pública ni en la educación pública. Ellos quisieran que la salud fuese una mercancía y nosotros consideramos que la salud es un derecho que tenemos todos, vamos hacia el estado de Bienestar", dijo AMLO.

DETALLES DEL PLAN IMSS BIENESTAR

Durante su conferencia matutina López Obrador aseveró que la próxima semana concluirá su gira para afinar detalles del plan IMSS Bienestar, pues se espera que una vez transcurrida la elección, a partir del 4 de junio, se comenzarán a entregar los recursos a los 11 mil comités ciudadanos en igual número de salud, para la rehabilitación de cada uno de ellos.

"Creamos once mil comités de salud con un programa que se llama "La Clínica es Nuestra", y pasando las elecciones vamos a entregar presupuesto a los 11 mil comités de salud, de acuerdo al tamaño de cada centro. Si lo hacemos de arriba para abajo, no nos alcanza el tiempo, no podríamos, es el mismo método de "La Escuela es Nuestra" que ya llevamos entregado 175 mil apoyos", refirió AMLO.

López Obrador argumentó que tras una reunión con el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, le informó que ya en los institutos nacionales se alcanzó el 80 por ciento de los servicios gratuitos y se instruyó a Hacienda a otorgar el presupuesto para llegar al 100 por ciento.